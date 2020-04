Plasencia se prepara para una romería en casa

Los placentinos no pueden llevar este sábado flores a su Virgen del Puerto ni mañana podrán subir al santuario de la patrona para verla o llevarla en procesión, pero eso no significa que no haya celebración. Hoy mismo, día tradicional de la ofrenda floral, han sido los voluntarios de Protección Civil quienes han subido a la ermita para colocar flores alrededor de su imagen. Según ha destacado el ayuntamiento y la cofradía de la patrona, han sido donadas por un vivero local.

Y este domingo, serán muchos los vecinos que saldrán a la calle a las seis de la tarde para lanzar vivas a la Virgen y agitar sus pañuelos blancos. Algunas calles ya se han engalanado y los balcones lucen pañuelos, banderas e imágenes de la patrona. En la calle Julián Besteiro, en Miralvalle, sus vecinos incluso han realizado un ensayo general de la celebración, con himno incluido.

A las doce, tendrá lugar la tradicional misa, oficiada por el obispo de la diócesis, José Luis Retana, a puerta cerrada en el santuario, aunque transmitida en directo desde su web y su página de Facebook y por Teleplasencia. Santos Music tendrá animación en directo de una a dos por sus redes y la hora grande será la de la procesión, a las seis de la tarde, en que todos los placentinos están invitados a salir a sus balcones para honrar a la patrona.