Plasencia presupuesta más de 3 millones para pagar la deuda de las huertas de La Isla

Nunca entenderé el por qué un ayuntamiento se endeuda, si hay hay, y si no a esperar y ahorrar para lo que sea, a no ser claro que se hagan obras por y para el veneficio publicitario del edil y todos sus secuaces, bien es sabido que cuando llegan elecciones sacan en sus publicaciones partidarias tantas y tantas obras para que asi se piense que hacen mucho por la poblacion para asi ganarse el voto de quien no le importa el bien de la ciudad, pero lo en realidad estan haciendo es endeudar a población, claro... y despues vamos a vender esto o aquello para pagar las deudas, la venta de lo que pertenece a la ciudad, esto es lo mimo que hizo en su dia la ex-alcaldesa de Madrid esposa de Aznar, que vendio viviendas sociales a fondos buitres, (donde su hijo trabajaba) decia que para rebajar deuda de ese ayuntamiento, pues aqui sucede lo mismo, esa es la unica politica que se está llevando en Plasencia, cuando la realidad es que sibtu debes dinero a un organismo no vas por alli a pedir mas, bien por verguenza, bien por que te van a mandar a tu casa con las manos vacias, lo contrario seria ir con sin deuda aluguna con la frente alta de no deber nada a nadie, por que tampoco nunca habló este alcalde de la deuda que se tiene con la diputacion, estamos endeudados por sus caprichos y ahora a vender propiedades para seguir endeudandonos.