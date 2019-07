El pliego de jardines valorará la utilización de vehículos eficientes

Solo falta terminar el pliego administrativo para que el Ayuntamiento de Plasencia pueda sacar a licitación uno de sus mayores servicios, el de mantenimiento, limpieza y mejora de parques, jardines, zonas verdes y arbolado. Supone una inversión anual de en torno a 1,2 millones de euros y el pliego técnico es tan ambicioso que no solo incluirá todas las zonas verdes creadas en la ciudad desde que se adjudicó en el año 2007, sino que valorará mejoras de las empresas que se presenten a la licitación, como «el uso de vehículos eficientes, que tendrá una puntuación determinada en función del tipo de vehículo», según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla.

Otro aspecto que ha desvelado el edil es que el pliego técnico, que ya está concluido, dividirá las zonas verdes en dos lotes, por un lado las ubicadas en la zona norte y, por otro, las del resto de la ciudad.

El contrato con la unión de empresas adjudicatarias cumplió en el 2017 y, desde entonces, el pleno ha venido aprobando prórrogas. La última cumplirá el 27 de agosto, con lo que la nueva adjudicación debería estar finalizada en esa fecha, pero Escanilla ha explicado que contará con otros 6 meses más de prórroga, por lo que tendrían tiempo hasta finales de febrero.

No obstante, el ayuntamiento no quiere agotar este plazo y la intención es poder terminar con el pliego administrativo lo antes posible. De hecho, al concejal le gustaría pasar la licitación por el pleno en el mes de julio, aunque no es seguro que sea posible.

Agosto es un mes inhábil, con lo que habría que esperar ya hasta el comienzo del nuevo curso.

Mientras tanto, el ayuntamiento está ultimando el proceso de licitación de la creación y adecuación de 9 zonas verdes, algunas ya existentes y otras que se van a crear. Precisamente, el alcalde ha señalado que también se ha dividido en dos lotes, por un lado, la zona verde situada en la calle Monfragüe, que tiene un presupuesto de 103.000 euros y, por otro lado, el resto.

Entre estas, ha destacado la adecuación integral del parque de Formosa, en el Rosal de Ayala, que incluirá paseos peatonales y riego y se ha adjudicado provisionalmente por 31.916 euros. En este mismo trámite, adjudicada provisionalmente por 26.000 euros, se encuentra la zona de la calle Enrique Egas, tras el colegio Miralvalle, que se convertirá en un parque canino, con cerramiento, juegos y fuente. Están pendientes de informes.