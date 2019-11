Poda y más colchones en Colón

Vecinos y comerciantes de la calle Colón amanecieron ayer con la feliz sorpresa de que una brigada municipal estaba podando los árboles del barrio. «Hacía tiempo que no se hacía», aseguraba un empresario. La actuación se produce un día después de que en este mismo diario los residentes mostraran su malestar por la suciedad y la aparición indiscriminada y reiterada de colchones junto a los contenedores de basura.

Esta última situación lejos de atajarse se repite y esta semana han vuelto a aparecer nuevos jergones, no solo en Colón, también en la calle Arturo Aranguren, hechos que están poniendo en alerta a los cacereños que viven en estas zonas. El caso recuerda al de Torrevieja, aunque lógicamente a gran distancia, donde se habla del misterio de los colchones. No es una exageración: hasta 9.100 se han recogido entre julio, agosto y septiembre de este año, más de 100 al día, en la ciudad alicantina. Un problema que molesta a los vecinos y desborda a los municipios de la comarca de la Vega Baja por dos razones: son costosos de reciclar (alrededor de 40 euros) y no hay ningún vertedero en toda la comarca, solo un ecoparque en Torrevieja que está saturado, según publica el diario El País.