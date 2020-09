Podemos cree necesario digitalizar el registro de solicitudes de cita previa

La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Mavi Mata, cree necesario “poder digitalizar el registro de solicitudes de cita previa” para el registro municipal, ya que considera que “en cuanto a funcionamiento, no está funcionando correctamente”, señaló.

De esta manera, desde la formación política volvieron a mostrar su “preocupación” por el funcionamiento del registro, “que es la única puerta de entrada para vecinos y vecinas para poder hacer solicitudes, peticiones o cualquier otro requerimiento al ayuntamiento, pues no hay otra vía por la que poder tener comunicación oficial”. También piensan que “no puede ser que siga habiendo un mes de espera desde que pides la cita y te dan una fecha, porque es un proceso que muchas personas necesitan para determinadas gestiones”, explicó Mata.

Este es un tema que les preocupa “mucho”, porque, “además, no todos pueden acceder a través de internet por no saber utilizarlo o no tener medios y el ayuntamiento tiene que tender la mano a la ciudadanía y estar abierto a poder solventar los problemas que surjan y las necesidades de los ciudadanos”, aseveró la portavoz.

Así mismo, desde Unidas Podemos creen que “no se está priorizando el contenido de los registros, con lo que habría que organizarlo y priorizarlo para ser más eficaz, por lo que digitalizar las solicitudes sería la solución para que, además de ser más oficial, se recogiera el contenido para priorizar temas”, subrayó Mavi Mata.