El PP pide una "solución" para los trabajadores del CRPS

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha pedido una "solución" para los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia y ha sostenido que su grupo será su "voz" en el parlamento regional.

Teniente ha realizado estas declaraciones tras asistir ayer a la concentración en apoyo a estos trabajadores, donde ha criticado que la Junta sea "insensible" hacia ellos y ha añadido que "no se puede entender dos meses de silencio sin contestar a siete comunicaciones que desde el centro han remitido al consejero de Sanidad".

Asimismo, ha mostrado su pesar por el hecho de que se estén tomando decisiones "a espaldas" de los trabajadores, del centro y de los grupos parlamentarios y ha criticado que "se haya vaciado de recursos" a dicho centro en los presupuestos de este año.

"No se puede entender que el Grupo Socialista en un gesto de insensibilidad absoluto haya votado en contra de la enmienda del Partido Popular que llevaba recursos a este centro para garantizar este año de servicio", ha aseverado.

En esta línea, Cristina Teniente también ha indicado que no puede entender que no se dé una solución a los trabajadores que "no sea un proceso de privatizaciones que ha empezado en Extremadura en el terreno sociosanitario y que se tendrá que explicar qué y para qué".

Además, ha apuntado que no entiende el motivo por el que no se les da a estos trabajadores las mismas soluciones que se dio a otros que fueron transferidos al Servicio Extremeño de Salud (SES).

"Vamos a ser la voz de los trabajadores en el parlamento porque tienen derechos los trabajadores en Extremadura y se han pisoteado demasiadas veces los derechos por una administración socialista que está perdiendo lo que hemos dicho muchas veces, la S de Socialista y la O de Obrero", ha aseverado.