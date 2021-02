El presupuesto de Plasencia sale adelante, pese al rechazo de la oposición

Un año más, toda la oposición ha votado en contra de las cuentas municipales de Plasencia, que recogen la previsión de ingresos y gastos para este 2021 y que el PP ha sacado adelante gracias a su mayoría absoluta.

Suponen un total de 39,9 millones de euros, la «mayor cifra en los últimos lustros», en palabras del concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, quien ha destacado que el ayuntamiento deberá afrontar una «bajada de ingresos» debida principalmente a la pandemia, aunque se verá en parte aliviada por las obras de renovables que se pondrán en marcha, frente a un aumento de gastos, sobre todo por tener que empezar a devolver el crédito principal por las huertas de La Isla.

No obstante, ha subrayado que son unos presupuestos «eficientes, expansivos y realistas porque afrontan los problemas de la ciudad».

La oposición no está de acuerdo, sobre todo por los 3,1 millones previstos para inversiones, pero supeditados a la venta de patrimonio. Por eso, el portavoz del PSOE considera que las cuentas están «infladas», mientras que Podemos y Ciudadanos no los consideran realistas, también porque no creen que se vaya a vender patrimonio y «muy optimistas en un mal año», según Cs.

Precisamente, su portavoz, Paqui García, es la única que se ha abstenido en la votación de la aprobación del reformado de la obra de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores. PSOE y Podemos han votado en contra por lo que consideran una «chapuza y una tomadura de pelo», según los socialistas y una «mala gestión» y «una manera de hacer corrupción», según UP.

El reformado se ha aprobado y ahora la empresa Joca tendrá un mes para presentar un nuevo programa de trabajo y la relación de los 15 parados de larga duración que va a contratar para cumplir el pliego. Solo entonces, se levantará la suspensión de las obras y podrán retomarse.