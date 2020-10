La radio viaja en caravana

Una radio itinerante, en un vehículo que está de moda gracias al covid, la caravana, recorriendo los pueblos con menos de 10.000 habitantes de Extremadura y con dos objetivos, cumplir un sueño y no dejar que se pierda la sabiduría popular. Este es el proyecto del placentino Juan Carlos Herrero, que ha bautizado como Radio caravana, la emisora libre e itinerante de Extremadura.

Para llevarlo a cabo necesita uno de los pilares de esta iniciativa, la caravana y por eso, ha iniciado una recolecta de dinero a través de internet con el fin de conseguir financiación para comprar una de segunda mano. Lo ha hecho a través de goteo.org, donde se pueden aportar desde 5 euros hasta 500 euros a cambio de publicidad o productos de merchandising.

Cuando la consiga, se pondrá en carretera y su propósito es hacer escala en un total de 383 pueblos. «La idea es estar tres o cuatro días en cada uno. El primer día, haremos un llamamiento para la gente que quiera participar. Se podrá acercar quien quiera y hablar de lo que quiera, no va a haber filtro ninguno. Podrán hablar de las costumbres del pueblo, usos, chascarrillos, folklore...»

Herrero cuenta con una emisora de «15 watios y un radio de emisión de tres kilómetros a la redonda». Su intención es «buscar un dial vacío cuando llegue a un pueblo, emitir esos tres días y al día siguiente buscar otro dial en otro pueblo».

Señala que será una emisora que no tendrá publicidad y aclara que no quiere hacer la competencia a las cadenas de radio que emiten en Extremadura: «Creo que los medios regionales están haciendo una labor bastante buena, pero tienen el tiempo que tienen y esto es una labor más documental, no nos importa la actualidad sino la desactualidad».

Colaboraciones

A Herrero le respalda la Asociación Cultural La historia interminable de Carcaboso y ya está consiguiendo dinero a través de internet y colaboradores, pero explica que llamará a cada ayuntamiento antes de dirigirse a los pueblos por si pueden colaborar también a sufragar gastos de gasolina, comida... En caso de que no quisieran sumarse, no se desanima. «Voy a intentar ir al máximo número de pueblos posible y, si los ayuntamientos no me ayudan, buscaré financiación donde sea».

Todo por un doble propósito, el primero, «recoger la sabiduría popular. Me da mucha tristeza que no exista una transmisión oral. Hoy día, o la recoges en un libro o queda perdida y en los pueblos está todo». Por eso, grabará en vídeo los programas y quedarán colgados en internet, en la web del proyecto.

Pero además, subraya que es un apasionado de la radio y quiere cumplir «un sueño más. Hace mucho tiempo que lo tengo, pero la pandemia nos ha hecho replantearnos cosas, te puede llegar algo como el covid e impedir que cumplas tus sueños y yo he decidido que es el momento de cumplirlo».