El rector no se cierra a ampliar los títulos en el centro universitario

Tanto la dirección del centro universitario de Plasencia como el ayuntamiento a través del alcalde vienen reclamando desde hace años la ampliación de títulos en el campus placentino porque desde los años 90 no han crecido los actuales Grados. Ayer, el nuevo rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, no cerró la puerta a esta posibilidad. «Yo no he dicho que no haya más», afirmó.

Ahora bien, para conseguirla, subrayó la necesidad de que se presenten propuestas «en papel» y con datos, de «lo que cueste» esa ampliación, los profesores que serían necesarios, las instalaciones y también la justificación del número de estudiantes «que se marchan fuera a estudiar ese título» y que se quedarían en caso de que lo ofertara la UEx en Plasencia.

«No hay nada a coste cero», dijo. En cuánto a quién debería presentar esas propuestas, señaló que «no la Universidad de Extremadura sino la sociedad y quien la representa», aunque no concretó si se refiere solo a la representación política o también empresarial, sindical o por otros colectivos. En lo que hizo hincapié es en que «se necesita una evaluación de si el título es de interés».

Porque, según señaló, el objetivo de la UEx es «que los títulos que tenemos sean competitivos» y, sobre las titulaciones que se ofertan actualmente en Plasencia, sobre todo la de Enfermería, con una importante lista de espera, afirmó: «estamos en número razonables».

Otro aspecto que sería necesario y también demandado es la ampliación de las instalaciones, ante lo que Hidalgo comentó que se está estudiando actualmente la edificabilidad del terreno por si tiene cabida el crecimiento dentro del propio solar o «habría que buscar cosas hacia el exterior».

En este asunto, el alcalde subrayó ayer que «estaremos encantados de darle recursos. Lo haríamos encantados porque la universidad le da prestigio académico y económico a la ciudad». Pero sí reclamó «la equidad oportuna para el que es el campus más pequeño. A cada uno lo que necesite y, después de 20 años, queremos y creemos que Plasencia necesita también crecer».

Fernando Pizarro subrayó que lo primero que el ayuntamiento ha pedido es la ampliación del campus público, sin poner barreras a la universidad privada. «Priorizamos lo público, pero es injusto que nos digan que no a las dos cosas». Por eso, pidió a la Junta «que se implique» porque se necesita, equipamiento, más profesorado, más fondos para investigación...