Reducirán la protección de las viviendas de la muralla de Plasencia

Claro, las reteicciones la ponéis y quitais a vuestro antojo, y lo haceis por que no hay dinero, perjudicando a los vecinos que residen en viviendas adosadas a la muralla, perjudicandoles y condenandoles a no poder hacer obras cuando a vosotros os da la real gana para que el precio no suba por mejoras, siendo una total ilegalidad para modificar precios de compra-venta y decís que esto es provisional, claro... esperais a tener dinero, para que la provisionalidad no os haga salir mas caras las compras de las viviendas, veriamos a. ver que diria la justicia sobre la modificacion albitraria del precio. Estos ayuntamiento son unos listos!