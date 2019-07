Retrasos en Traumatología, con 9 meses sin la plantilla al completo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

NO TE PREOCUPES VERGELES QUE AL ALCALDE ESTO NO LE PREOCUPA, LA MAYORÍA DE LA GENTE QUE UTILIZA EL SERVICIO SON HETERO, FUBOLEROS, TAURINOS, PADRE DE FAMILIA, TRABAJADORES QUE PRODUCEN, AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS QUE CREAN RIQUEZA, NO TIENE MUCHA IMPORTANCIA, QUE EL HOSPITAL DE PLASENCIA NI SE ACABEN LAS OBRAS, NI QUE LOS SERVICIOS CADA VEZ FUNCIONEN PEOR.