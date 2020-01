En el ropero, todo el año es Navidad

Cada Navidad, es tradicional que el alcalde visite el ropero que Cáritas tiene en la avenida de la Vera, un servicio de ayuda al que necesita ropa, calzado, bolsos, juguetes y otros productos de primera necesidad, excepto alimentos, gracias a la solidaridad ciudadana. Pero como ha destacado en su última visita Fernando Pizarro, «para ellos es siempre Navidad» porque el reparto es diario y durante todo el año.

Según la memoria del 2018 de Cáritas Interparroquial de Plasencia, de la que depende este servicio, sus voluntarios, en torno a una veintena y la mayoría mujeres, «atienden a una media de 40 personas diarias». Y lo hacen gracias a que «la gente de Plasencia y de los pueblos se portan muy bien», en palabras de la coordinadora del ropero, Julia Díaz. De hecho, subraya que «todos los días nos traen ropa».

Pero, teniendo en cuenta sus existencias, lo que más necesitan son productos de aseo: «champú, jabón, colonia, pasta de dientes...», enumera Julia.

Los destinatarios son personas con necesidad, en su mayoría familias, tanto placentinas como «gente de fuera, de otros países, que vienen sin nada». No les piden documentación sobre sus recursos económicos, por eso, Julia señala: «confiamos en que la gente lo necesite, luego nos engañarán, pero eso irá en la conciencia de cada cual». No obstante, conocen a todos los beneficiarios y controlan que no haya abuso y lo que una misma persona puede llevarse.

El alcalde ha destacado que «no es un trabajo fácil» y Julia añade que tienen «mucha colaboración».

El ropero permanece abierto de lunes a viernes, de once a doce y los miécoles, también de cinco a siete de la tarde, pero solo para recoger productos.