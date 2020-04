Los sanitarios no podrán usar bolsas de basura en Plasencia

Los profesionales sanitarios de Plasencia ya no podrán recurrir a las bosas de basura como protección extra frente al coronavirus. El gerente del área de salud, José Alberto Pérez, firma un "protocolo de utilización de EPIS" (Equipos de Protección Individual) en cuyo primer punto señala textualmente: "el personal no utilizará material que no le sea suministrado por el supervisor de su unidad, "queda prohibido el uso de bolsas de basura".

El protocolo, que se ha remitido ya al personal, cuenta con siete puntos, en los que se especifica el tipo de material que deben utilizar los sanitarios en función de la actividad que vayan a desarrollar. Así, señala que "se utilizará una mascarilla quirúrgica por trabajador y turno", cubriéndola con una pantalla protectora "que se desinfectará cada vez que se atienda a un paciente". En caso de que la mascarilla se deteriore o humedezca, el personal deberá comunicarlo a su supervisor para "su reposición".

A su vez, explica que para las maniobras con pacientes que puedan generar salpicaduras se requerirá el uso de una mascarilla más reforzada, FP2, y bata impermeable, que igualmente habrá que solicitar al supervisor. Respecto a las batas, el gerente apunta que "se están facilitando batas reforzadas, impermeables y reutilizables".

El uso de calzas no está indicado, pero sí el de gorros, "uno por persona y turno" y "se están suministrando" delantales impermeables reutilizables para el aseo de los pacientes, que se "desinfectarán" tras cada uno.

En cuanto al material a utilizar para el contacto con personas fallecidas, el gerente advierte que hay que "minimizar al máximo el contacto" y utilizar bata impermeable, pantalla protectora y mascarilla FP2.

Donaciones

Respecto a los materiales que están donando ciudadanos particulares y empresas al hospital y centros de salud de Plasencia, la Consejería de Sanidad ha explicado que "el SES evalúa siempre el material y almacena lo homologado para su uso si fuera necesario".