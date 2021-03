Siete denunciados, no convivientes, que bebían y comían en un local de Plasencia

Un total de 23 denuncias ha puesto la Policía local de Plasencia desde el pasado jueves a ciudadanos por saltarse las normas covid. En este día, levantó acta, identificó y denunció a siete personas, todos mayores de edad, que se encontraban en un local comiendo y consumiendo alcohol.

Según ha informado el concejal de Interior, David Dóniga, ocurrió en un bajo de un edificio de la avenida de España y se les propuso para sanción por “incumplimiento de las medidas de protección y reunión excediendo el número máximo permitido en domicilio particular”.

Por otro lado, ya el fin de semana, ha puesto 8 denuncias por no respetar las normas covid y otras 6 por no llevar mascarilla. En este caso, Dóniga ha explicado que la mayoría de las denuncias se han puesto en terrazas porque habitualmente, “la gente no va sin mascarilla por la calle”.

Además, se ha puesto otra sanción por saltarse la restricción por movilidad y una más por no respetar el confinamiento.

De cara a las aglomeraciones en la zona centro durante el fin de semana, el concejal ha señalado que “no ha habido problemas, la policía ha estado bastante pendiente y el dispositivo montado ha funcionado”.