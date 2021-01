El sociosanitario sigue con generadores de electricidad

El centro sociosanitario de Plasencia seguía, ayer martes por la tarde, funcionando con grupos electrógenos y los técnicos de Iberdrola, «trabajando en encontrar la avería» originada el lunes en un cable de alta tensión soterrado que dejó sin luz, agua caliente, calefacción, ordenadores y teléfono a algunos espacios del centro durante más de doce horas.

Aunque los generadores se pusieron en marcha por la tarde, en algunas zonas han pasado la noche «con mucho frío» porque no funcionaba la calefacción y en otras, a las ocho de la mañana no había agua caliente. No obstante, a lo largo de la mañana, todo funcionaba con normalidad gracias a los generadores.

Con todo, los concejales de Comunicación, David Dóniga y Sanidad, Álvaro Astasio, han criticado la «falta de reacción» de la directora del centro, Soraya Cobos. Según el edil de Sanidad, ha demostrado su «incompetencia» porque «no ha sido capaz de conseguir grupos electrógenos de urgencia». Además, Astasio ha censurado que Cobos, «se fue a su domicilio dejando al centro sin luz».

Por esta razón, ambos le han pedido que se vaya «a su casa antes de que la echen, por dignidad». Ni Cobos ni Sanidad contestaron ayer a estas declaraciones.