La Universidad Popular abonará la parte de matrícula no disfrutada

La dirección de la Universidad Popular de Plasencia informó que, dada la situación actual producida por el covid-19 y ante la incertidumbre de si podrán o no continuar las clases en el mes de octubre, “las personas matriculadas en la primera programación de 2020 tendrán la posibilidad de reclamar la parte proporcional de la matrícula que abonaron, según el número de clases que quedaron por impartir”, explicaron.

El plazo, improrrogable, para poder solicitar la devolución del importe será del 9 al 18 de septiembre de 2020. La solicitud podrá hacerse de forma presencial en la Universidad Popular, de 09:00 a 14:00 horas, o vía telemática a la dirección de correo electrónico up@plasencia.es. Los interesados deberán presentar la solicitud de devolución especifique los datos personales y curso del que solicita la devolución de la matrícula y el alta a terceros de la cuenta corriente donde tienen que hacerle el reintegro o certificación bancaria de titularidad de la cuenta corriente. “Solo se podrá presentar una solicitud por curso”, señalaron desde la dirección.

Tanto la solicitud, como el modelo de alta a terceros pueden recogerse en el centro o descargarse a través de upplasencia.blogspot.com, donde también se podrá consultar el importe a devolver por cada curso.

Si no se solicita la devolución del importe, este no podrá ser descontado en sucesivas matriculaciones. “Todavía no está decidido si el curso empezará o no, ya que empezaría en octubre, pero entendemos que hay personas que se matricularon que ahora prefieren no iniciarlo. El inicio de curso dependerá de la situación de la pandemia en el mes de octubre, y de la respuesta de alumnos y profesores”, subrayaron desde la Universidad Popular.