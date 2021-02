Vacunados ya 498 mayores de 80 años en Plasencia

Primero fueron los grandes dependientes y sus cuidadores y esta semana han sido los mayores de 80 años. Según los datos de la Consejería de Sanidad, este martes se han vacunado en el recinto ferial de Plasencia un total de 498 personas.

Se da la circunstancia de que, inicialmente, estaban citados 492 pacientes, pero al final, «se ha vacunado a más personas de lo previsto».

De esta forma, de las 498 dosis de la vacuna administradas, 224 se han puesto a personas adscritas al centro de salud Plasencia I (Luis de Toro), mientras que 162 pertenecen al Plasencia II (San Miguel) y 112 al Plasencia III.

Si en las vacunaciones a dependientes, la directora de Enfermería del área de salud señaló que habían faltado algunas personas de las citadas debido a la imposibilidad de desplazarse hasta el recinto ferial de Plasencia, en el caso de los mayores de 80, ha habido diez personas que han faltado por el mismo motivo.

Según Sanidad, siete pacientes del centro de salud Luis de Toro no pudieron «ser trasladados por Cruz Roja» y, en su lugar, se llamó a otros siete pacientes del mismo centro de salud. Por su parte, faltaron otros tres del centro de salud de San Miguel y se hizo lo mismo. De La Data, acudieron todos los citados.

Quejas

No obstante, algunas personas se han quejado de que sus familiares habían sido citados, pero cuando acudieron, les dijeron que no estaban en la lista y tuvieron que marcharse, pero en torno a una hora después, les volvieron a llamar para vacunarse.

Según señalaron, en primer lugar les dijeron que «habían citado a 200 personas, pero solo tenían vacunas para 150», lo que la consejería ha negado tajantemente.

«A mi madre, que tiene 92 años y no puede moverse, la tuvimos que bajar de casa entre tres personas y, cuando llegamos, nos dijeron que no estaba en la lista y que no había vacunas para todos y nos tuvimos que marchar. Es indignante, un descontrol, no sabíamos cuándo la volverían a llamar». Lo hicieron en menos de dos horas: «Otra vez hemos tenido que bajarla deprisa y corriendo y llamar a un taxi y luego la vacunación fue muy rápida».