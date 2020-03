Valcorchero no será un centro de medidas judiciales para menores

El centro de recuperación Zagal de Plasencia, en que se transformará Valcochero, no será un centro para que menores de la región cumplan medidas judiciales. Lo ha señalado el alcalde tras mantener una reunión con la directora general de Servicios Sociales de la Junta y lo ha ratificado la Consejería de Sanidad, quien ha recordado que «el único centro de esas características de la región es el Marcelo Nessi de Badajoz».

Pizarro solicitó la reunión al consejero José María Vergeles -que no pudo acudir por la gestión del coronavirus- precisamente ante la falta de información directa sobre el proyecto, de ahí que la haya vuelto a pedir para que informe tanto al ayuntamiento como a la ciudadanía porque «es importante tener toda la información y permaneceremos vigilantes».

Mientras tanto, el alcalde ha apuntado que tendrá 20 plazas, de menores comprendidos entre los 12 y los 18 años con problemas de conducta, que «ya los hay en Valcorchero» y lo que va a suponer es «la profesionalización de la atención a esos perfiles».

A priori y, dado que ayer recordó que el PP en su día ya planteó un centro «muy parecido», su opinión es que «la administración con competencias tiene que dar respuesta a estos menores y nosotros tenemos infraestructura para ello. Puede ser bueno para la ciudad si eso no conlleva problemas de convivencia fuera del centro y no quiero trasladar una alerta porque creo que no tiene por qué darse».

En este sentido, Sanidad ha señalado que los menores «no estarán escolarizados, en principio, en los centros educativos de la ciudad sino que serán escolarizados en el centro y las salidas las decidirán los profesionales».

A su vez, supondrá una ampliación de la plantilla en 16 personas y el uso de las ocho hectáreas de terreno con las que cuenta, de las que ahora solo se usan dos.

La consejería calcula que las obras de adaptación necesarias, valoradas en 5 millones de euros, estarán adjudicadas en otoño y comenzarán en el primer trimestre del próximo año.