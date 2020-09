Vecinos del centro reclaman un retén con Policía Nacional y Local

El centro de Plasencia se ha vuelto a quedar sin espacio físico para la Policía Local. Desde que cerrara el retén situado en la calle del Rey por la jubilación de los dos agentes destinados, las oficinas vuelven a estar extramuros, la de la Policía Local en La Mazuela y la de la Nacional en el Berrocal. Ante esto y dado que «el centro comercial, económico y social» está en la plaza Mayor y alrededores, la asociación vecinal Intramuros ha propuesto una oficina mixta, con agentes de ambos cuerpos.

«Es una idea que sacamos de Badajoz y ya se la expusimos al concejal de Interior en la última reunión que tuvimos con él», afirma el presidente del colectivo, Julián Gutiérrez. Subraya que la existencia de un retén «es necesaria en el centro» y que agentes locales y nacionales podrían coordinarse, de forma que unos podrían estar en la oficina y otros patrullando alternativamente o, cuando hubiera falta de personal de un cuerpo, otro podría suplirlo. «El caso es que se viera a la policía en la calle y que el ciudadano cuando la necesite la tenga más cerca».

Por un lado, como Intramuros ha defendido en numerosas ocasiones, considera que tendría un efecto disuasorio sobre ladrones, grafiteros y vándalos y, por otro, el tiempo de respuesta ante una incidencia sería menor.

En cuanto al cierre del retén de la calle del Rey, que el ayuntamiento ha señalado que será provisional, Gutiérrez no entiende «por qué se espera para reponer a los agentes que se han jubilado, lo que no se atreven es a decir que no tienen gente».

Aparcamientos

Por otro lado y en relación a los aparcamientos rotatorios en la zona centro, la asociación Intramuros ha señalado que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya respondido a las solicitudes registradas por vecinos a lo largo del verano pidiendo una plaza en las zonas donde actualmente hay aparcamientos rotatorios, esto es, en la puerta del Sol y la plaza del Salvador.

El ayuntamiento dijo en el mes de julio que daría de plazo hasta mediados de agosto para que se pudieran registrar las solicitudes y después, las contestaría todas, sin embargo, algunos vecinos se han quejado de que no han recibido respuesta. Temen además que se reduzca el número de plazas con las obras en la puerta del Sol y el postigo de las Rosas que ya se han aprobado.