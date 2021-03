Vergeles afirma que "el modelo de subvención del CRPS no ha funcionado" y culpa al ayuntamiento

La gestión del CRPS de Plasencia se va a licitar porque «el modelo de subvención no ha funcionado» y no lo ha hecho, no por los trabajadores, sino «por quien dirigía el centro, porque no ha cubierto bajas y porque ha tenido menor actividad».

De esta forma, el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles ha culpado este jueves al Ayuntamiento de Plasencia de la decisión de la Junta de no continuar con el modelo de subvención para la gestión del centro. Lo ha hecho en la asamblea regional, en respuesta a la diputada del PP Elena Nevado, que ha pedido en nombre de su partido que no se privatice.

Vergeles ha subrayado que la fórmula de subvención «no nos vale» y que no se trata de trabajadores del SES, sino contratados «por obras y servicio por el ayuntamiento. Otra cosa es que, para congraciarse con los trabajadores, el alcalde de Plasencia quiera intentar hacerlos fijos en el SES, pero eso es lo que ustedes siempre han llamado chiringuitos», dijo.

Por tanto, «no me voy a sentar a ninguna negociación porque nada tengo que negociar», ha zanjado. Precisamente, los trabajadores se han concentrado de nuevo este jueves, acompañados por Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, quien ha replicado a la Junta que «lo que garantiza un servicio de calidad es la gestión y la titularidad pública».

Sánchez considera una incongruencia que, "en estos momentos de necesidad de recursos públicos de salud mental, se quiera privatizar un recurso público", al igual que ha apelado a la Ley de General de Sanidad para apuntar que los trabajadores deben transferirse al SES.

Del mismo modo, ante la justificación de la Junta de que pasar de subvención a contrato dará una mayor estabilidad económica y, como consecuencia, mayor calidad al servicio, Sánchez ha replicado que sucederá "todo lo contrario" porque la empresa prima la rentabilidad.