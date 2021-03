Las zonas peatonales de Plasencia, vetadas a patinetes eléctricos

Aunque en el mes de diciembre, se introdujeron cambios a nivel estatal en la normativa que regula la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal, en su mayoría patinetes eléctricos, será en abril cuando la ordenanza municipal de Plasencia esté adaptada a las leyes estatales y el Reglamento General de Circulación, que recogen la prohibición de circular por las aceras, parques y paseos de uso peatonal.

Esto significa que no podrán utilizar los paseos fluviales, pero sí el Arroyo Niebla y participar en rutas turísticas. También está autorizado su uso en vías ciclistas e itinerarios compartidos entre peatones y bicicletas, siempre que vayan por debajo de 10 kilómetros por hora y con la excepción de los paseos fluviales.

Así lo ha explicado el concejal de Interior, David Dóniga, quien ha señalado que, por lo tanto, por regla general, estos Vehículos de Movilidad Personal tendrán que circular por la calzada, en vías urbanas, ya que tienen prohibido su uso en autopistas y autovías.

Otra de las obligaciones que deberán cumplir sus propietarios es la de llevar casco en las vías abiertas al tráfico y también un chaleco reflectante, «tanto de día como de noche».

Del mismo modo, será obligatorio que se sometan a las pruebas de alcohol y drogas si son requeridos para ello; deberán respetar siempre la prioridad del peatón y no podrán sujetar los patinetes a árboles, semáforos o bancos. Precisamente, la concejalía está elaborando un listad de zonas donde colocará aparcamientos que serán válidos para bicicletas y patinetes.

La ordenanza recoge también la obligatoriedad de contar con un certificado de circulación e identificación, un timbre y un seguro de responsabilidad civil.

Las sanciones por incumplir estas normas podrán oscilar entre los 100 y los 500 euros. Las leves, con menor multa, serán circular por la acera, parque o zona peatonal o no llevar timbre. Graves, con una sanción de 200 euros, serán circular poniendo en riesgo a los peatones o no llevar casco o chaleco y las muy graves, con sanción de 500 euros, no tener certificado, seguro o conducir bajo efectos del alcohol o drogas, entre otras.