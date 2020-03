El 4% de los residuos recogidos en 2019 por Promedio en la provincia eran textiles

De los 2,5 millones de kilos de residuos que el Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, recogió durante 2019 de los contenedores amarillos, alrededor del 4% (más de 100.000 kilos) eran productos textiles. Esta cifra genera diversos problemas, pues se dificulta el reciclaje de los envases «y se echa por tierra el esfuerzo colectivo de aquellos ciudadanos que sí se preocupan por separar correctamente», según explica Nieves Seijo, responsable de recogida de residuos domésticos de Promedio.

afecta a los ingresos / Además, también se ven afectados por este motivo los ingresos del propio servicio de recogida con los que se sufragan parte de los costes de recolección y transporte de los residuos domésticos de este tipo.

Para tratar de reducir el número de materiales inapropiados que acaban en el contenedor amarillo, dedicado exclusivamente a los envases de plástico, latas y briks, Promedio ha puesto en marcha la campaña No te líes con la ropa, que incluye un cartel informativo en papel y en digital y la notificación a los ayuntamientos por carta de la necesidad de implantar sistemas de acopio de textil y calzado usado para su reciclaje o valorización por parte de gestores autorizados. Promedio también remitirá a los consistorios la relación de gestores de residuos textiles autorizados por la Junta, además de oenegés o gestores de otras comunidades autónomas que puedan actuar en cada zona, para que inicien las gestiones para facilitar el reciclaje de estos materiales.

«Muchos ciudadanos no identifican que un abrigo, unas botas o un chubasquero, aunque tengan apariencia que se asimile al plástico o contengan materiales plásticos, no son envases», advirtió Seijo. Junto al textil, en los contenedores amarillos también hay otro tipo de residuos no apropiados como papel y cartón, plásticos no envases restos orgánicos o vidrio, que elevan la cifra de contenido erróneo al 40%. «Si no mejoran los resultados, se encarece la gestión y por tanto el recibo al ciudadano, junto con el incumplimiento de las directrices y normativas vigentes que podrían acarrear penalizaciones».