Antonia López se declara feliz tras nombrarla hija predilecta

«Ha sido una sorpresa; no lo sabía, me he enterado a posteriori, al llegar de Brasil para pasar las vacaciones con mi familia», manifestó Antonia López González, médico, y cooperante en Brasil, poco antes del comienzo del pleno extraordinario convocado para su nombramiento como hija predilecta de Guareña, en un acuerdo por unanimidad de los grupos.

Los guareñenses se dieron cita ayer en el consistorio para asistir al acto con el que se reconocen «sus valores humanos, y su compromiso, y por llevar el nombre de Guareña por todo el mundo» --entre otros muchos motivos--.

La homenajeada recibió el nombramiento feliz y emocionada, y recordó para este diario la importancia del proyecto que desarrolla en Purús, donde forman a agentes en prevención de la enfermedad de Hanses -lepra-, y la de Lobo. «Vamos en un barco hospital varios meses al año», explicó, así como desarrolla en equipo una labor investigadora sobre enfermedades de la zona.

López ha dado nombre a una calle de su pueblo, al que se siente definitivamente «vinculada»; también a un club de lectura, con el que colabora, y cuenta con la Medalla de Extremadura.