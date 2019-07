La Audiencia archiva la causa por presunta prevaricación contra Bernardino Píriz

La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha emitido un auto, con fecha 4 de julio, por el que archiva definitivamente la causa abierta contra el exalcalde del PP en Olivenza, Bernardino Píriz, por el presunto delito de prevaricación y fraude, en relación a la contratación de las obras de la residencia de ancianos Virgen de Guadalupe. La acusación partió de un extrabajador municipal pero el Ayuntamiento de Olivenza (cuando ya gobernaba el socialista Manuel González) se personó e interpuso un recurso de apelación frente a dos autos anteriores que ya desestimaban la solicitud de reabrir la causa por la aportación de nuevos elementos de prueba.

Según recoge este último auto, la pretensión del ayuntamiento no puede atenderse por falta de aportación de hechos nuevos como se decidió en el juzgado inicialmente, pues las pruebas solicitadas no vislumbran la aparición de indicios que permitan detectar el necesario dolo, así como destaca el hecho de que la denuncia se dirigiese contra el alcalde y no contra el grupo municipal cuyo pleno aprobó la concesión y la situación laboral del denunciado, que fue despedido por el ayuntamiento en el año 2014.

En declaraciones a este diario, Píriz manifestó ayer que por un lado está contento con el archivo, pero por otro también triste «porque no han pedido disculpas», que ahora exige.