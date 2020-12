El ayuntamiento de Fuente el Maestre advierte de que los positivos no guardan el confinamiento

El Ayuntamiento de Fuente del Maestre anuncia a través de un comunicado difundido por las redes sociales que hay contactos estrechos de personas que han dado positivo que no están guardando el confinamiento que marca el protocolo sanitario, advirtiéndoles que dará sus nombres a la policía para que los controlen. También les avisa de que las multas por saltarse el confinamiento pueden llegar a los 60.000 euros.

Según informa el consistorio, la gerencia del área de Salud de Zafra les comunicó este lunes que el brote declarado tiene 24 positivos y más de 60 contactos estrechos y que algunos de ellos no están respetando el confinamiento de diez días.

«Sabemos que los contactos estrechos se realizan las pruebas en clínicas privadas --afirma el ayuntamiento-- y si son negativos inmediatamente hacen vida normal».

Este proceder, recuerdan desde el consistorio, «no solo está totalmente prohibido y por tanto es sancionable, sino que pone en peligro la salud de todos nosotros».

La gerencia de Zafra ha remitido al Ayuntamiento de Fuente del Maestre los nombres de todas las personas que tienen que estar confinadas, «y hoy se le entregará dicho listado a la policía local y a la Guardia Civil para que controlen el cumplimiento estricto de esta medida. Y quien no la cumpla será propuesto para la correspondiente denuncia».

Por último, desde el ayuntamiento recuerdan que en la actual crisis sanitaria «no se puede pensar que la culpa es siempre de otros y no de uno mismo» y que las medidas deben adoptarlas otros «y no nosotros».

«Lo más importante para salir de la situación que se está atravesando, según señala el ayuntamiento, «es la responsabilidad y solidaridad de cada uno de nosotros».