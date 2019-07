Biznaga, T. Cowabunga & Friends y Paradise Key, en Suberock 2019

El XII Festival de rock por excelencia del oeste extremeño llega un año más al parque de España de San Vicente de Alcántara, donde un extenso cartel de bandas nacionales e internacionales se vuelven a dar la mano este fin de semana el lema #gratisyalasombra que caracteriza a esta cita del calendario cultural de la Capital del Corcho, organizada por la Asociación Extremasound.

Con dos escenarios y una Dj Zone, Suberock comenará el viernes a las 20.00 horas, con L-Nita en la Dj Zone; a las 21.00 horas, Rubio Salas Corporation en el escenario B, al que también se subirán a las 22.00 horas Desvariados y Sunflowers, en horas alternas al escenario A. En el escenario Principal (22:00), Biznaga (00.00) y MFC Chicken (02.00) para poner el broche a la noche.

El sábado arrancará a las 13.00 en la Dj Zone con T. Cowabunga & Friends y Dr. Maha’s Miracle Ronic en el escenario B. La tarde estará dedicada al Concurso de Bandas de Subetock con los grupos finalistas Dinamita Brother (15.45 horas), Furies (17.00 H) y Zanibar Aliens (18.15). Acto seguido, The Stone Dead (20.30) y Sinciders (22.30) continuarán con la música en el escenario B.

El escenario A volverá a abrirse hasta el cierre del festival con las bandas Carmen Costas, Aretha Soul Divas & The Silverbacks y Los Vinagres.

Los encargados de cerrar el festival serán los sanvicenteños Paradise Key a las 03.00 horas, que prometen un show para que el público baile con son su nuevo disco The son of the Rave.

Por la noche será la entrega de premios del Concurso de Bandas en el escenario A, con Andrés Hernáiz de Sixte, alcalde de San Vicente; Sonia Antúnez, edil de Festejos; y David Cuño, de Cultura. La asociación Extremasound junto al ayuntamiento vuelve a organizar este exitoso festival que sigue triunfando con su formato de #gratisyalasombra, que congrega a cientos de personas. La diputación y numerosas firmas sanvicenteñas también son patrocinadoras de SubeRock 2019.