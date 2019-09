Cayetano Polo declara en el juzgado por la expulsión de un militante segedano

El portavoz regional de Ciudadanos, Cayetano Polo, declaró en el juzgado de Zafra tras la demanda presentada por un exmilitante, Tomás Caballar, quien fuera expulsado de la formación tras una asamblea del partido celebrada en la localidad en el 2016. Según lo recogido por el eldiario. es, Francisco Piñero Lemus, dirigente de Cs entonces, declaró en el juicio que fue él y Cayetano Polo quienes acudieron a Zafra el día de los hechos. Su objetivo era constituir la agrupación local del partido. En la cita aparecieron una serie de afiliados que los compañeros de Zafra no sabían que existían y aquello acabó en bronca y con la expulsión de dos militantes promotores iniciales del partido.

Uno de ellos era Tomás Carballar, quien se sintió injustamente expulsado porque en el expediente se le atribuían frases ofensivas que negó haber dicho, y recurrió a la justicia por considerar que se habían violado sus derechos fundamentales como ciudadano, de pertenecer a un partido, ya que además de la presunta falsedad, no se le había dado audiencia en el expediente, ni contestado a las alegaciones.

En la vista, Piñero admitió sin tapujos, como participante en aquel ‘desembarco’ en Zafra, que «se intentaba quitar a la gente que estorbaba y dejar a gente afín». Más o menos parecido a lo que ocurría con la constitución en otras localidades, como Badajoz o Mérida.

La denuncia de Carballar contra Cs fue desestimada en primera instancia por el Juzgado 1 de Zafra, pero la Audiencia Provincial obligó a repetir el juicio porque no se había escuchado una grabación de la asamblea existente al no funcionar el aparato que reproducía el audio. En la vista del jueves, al oírla, se pudo comprobar que durante los 9 minutos que dura no hubo insultos por parte de este militante expulsado. Además, otro exmilitante declaró ser él el autor de las acusaciones más graves contra Polo y Piñero, con palabras como «manipuladores» y «antidemócratas».

El abogado del partido pidió que se desestimara la demanda, principalmente porque no hizo uso de su derecho de, una vez expulsado por el comité ejecutivo, acudir al comité nacional de garantías. El abogado de Carballar, por el contrario, solicitó la condena de Cs, anulando el expediente de expulsión e indemnizando al afectado por daños morales y en su honor. La Fiscalía se sumó a la petición de la acusación y el caso quedó visto para sentencia.