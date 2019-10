Cerujovi pone en marcha un banco de casas y tierras en para evitar la despoblación

El Centro de Desarrollo Rural Cerujovi, con sede en Vivares (Badajoz) y a través de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural 'Coceder', ha puesto en marcha un banco de casas y tierras en Extremadura para atraer habitantes a los pueblos del mundo rural y con ello evitar la despoblación.

Se trata de un proyecto que se llama 'Despoblamiento rural' y, según ha informado el técnico de este centro Raúl Pascual, el objetivo es crear "un banco de casas" que actualmente "no se están utilizando" y que "la gente no es capaz de vender" y "no saben que hacer con ellas".

Para ello, cuentan con la plataforma volveralpueblo.org en la que se pueden facilitar los datos de casas, tierras o negocios por parte de sus propietarios y Cerujovi lo pone "a disposición" de otra gente a nivel nacional.

"Gente de otras comunidades o provincias que quieran venir al pueblo rural a buscar nuevas condiciones de vida o a hacer negocios, a través de la plataforma ven la viabilidad que tienen para invertir en esta zona", ha detallado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Pascual ha destacado que el medio rural "va perdiendo población" y eso conlleva "una pérdida de servicios" y "de calidad" porque van desapareciendo guarderías o entidades bancarias, entre otros, y de ahí la puesta en marcha de esta iniciativa.