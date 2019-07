El concurso de bandas atrae a tres agrupaciones

Mañana sábado, 6 de julio, a las 21.30 horas, en la emblemática plaza de toros de Azuaga, tendrá lugar el único Certamen de Bandas en Extremadura, en el que participan tres agrupaciones, dos extremeñas (Jerez de los Caballeros y Navalmoral de la Mata) y una andaluza (LEPE), con lo que el certamen pasa de regional a nacional en tres 3 años. Lo importante del evento, según la organización, «no es solo la calidad musical que sorprende a todo al que asiste, no es que la BSO que cada banda elije se sincronice con escenas de la película, lo mejor es juntar a más de 300 jóvenes y no tan jóvenes, que estudian en diferentes lugares de la región, donde además de competir viven una jornada de convivencia en torno a la música y lo valores que con ellas se adquieren». Cada banda de música con no menos de 60 componentes.