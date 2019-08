El consistorio convoca 84 empleos para la Feria Internacional de Ganado

El Ayuntamiento de Zafra ha convocado 84 puestos de trabajo temporales para el Concurso Hípico y la Feria Internacional Ganadera (FIG) y 566 Tradicional de San Miguel, que se celebrará del 3 al 9 de octubre. Las solicitudes pueden presentarse hasta las 15.00 horas del 6 de septiembre.

Para el Concurso Hípico se convocan 11 empleos: 2 auxiliares de evento y protocolo, 6 auxiliares de pista, un taquillero, 2 operarios recepción de caballos y cobro de matrículas; y 73 para la FIG, para naves y dependencias del recinto ferial, entre ellos de auxiliar administrativo y conserje.

Destacan 5 auxiliares administrativos de acreditaciones, de los cuales son 3 de aparcamientos y credenciales de acceso; 2 de aparcamientos de oficina de nave de subastas; 3 de conserje de mayorales, 2 operarios para el suministros de paja, 18 de responsables de nave, 16 empleados mozos, 4 de limpieza de estiércol, 3 de celadores de puesto médico avanzado; 12 auxiliares de eventos y protocolos y 2 monitores de ocio y tiempo libre.

INSTANCIAS / Las instancias -disponibles en la web www.zafra.es, se dirigirán al presidente de la entidad ferial y se presentarán en el Registro General de dicha Entidad (Pabellón Central del Recinto) hasta las 15.00 horas del 6 de septiembre. Solo se podrá optar a un puesto, por lo que se admitirá una solicitud por aspirante.

Los requisitos para ser admitidos son ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, tener edad legal para trabajar, no padecer enfermedad y defecto físico que impida desarrollar las actividades propias del contrato y no hallarse incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

La fecha, hora y lugar de realización de los ejercicios se anunciarán en dicho tablón y www.zafra.es con una antelación mínima de tres días naturales.