Desalojan una fiesta ilegal con 24 jóvenes después del toque de queda en Fuente de Cantos

La Policía Local y la Guardia Civil de Fuente de Cantos han desalojado una fiesta ilegal de 24 jóvenes después del toque de queda de este sábado.

Los agentes recibieron un aviso alertando de ruidos a las 0.30 horas en una casa de la calle Isabel La Católica de la localidad pacense. Una vez accedieron a la vivienda, sorprendieron in fraganti a 24 jóvenes no convivientes que no respetaban las normas sanitarias. "Intentaron esconderse en las distintas dependencias de la vivienda, así como bajo las camas y armarios", ha asegurado la policía en nota de prensa.

Los asistentes, de edades entre 17 y 27 años, fueron identificados y propuestos para sanción ante las autoridades por el incumplimiento de las medidas sanitarias.