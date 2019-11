Francisco Javier Moreno celebra sus 25 años como sacerdote en un emotivo acto

Francisco Javier Moreno Soltero, párroco de Fuente del Maestre y vicario episcopal de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz conmemoró sus bodas de plata sacerdotales con una celebración muy emotiva en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. El presbítero, que durante su ministerio sacerdotal ha desempeñado su labor en Talavera La Real, Mérida, Don Álvaro, además de Fuente del Maestre, estuvo acompañado de sus familiares, compañeros sacerdotes, miembros de diferentes congregaciones religiosas y muchos fieles y amigos.

La celebración comenzó con una eucaristía donde participaron los grupos de la parroquia, y en su homilía, Javier Moreno habló de «las cinco claves» con las que ha intentado llevar su ministerio: «no acostumbrarme a ser sacerdote, entender que el ministerio no era para mí un provecho de buscar éxito sino un servicio para la gloria de Dios, vivir en la Iglesia para el bien del pueblo de Dios, llevar a cabo la misión de anunciar a Jesucristo, y acompañar a los pobres a los que he intentado acoger y a los niños y los jóvenes porque son el futuro pero también el presente de la Iglesia y así me he rejuvenecido yo», dijo.

Cuando la eucaristía llegaba a su fin, los niños de catequesis sorprendieron a Moreno con una canción dedicada a él y con varios regalos en nombre de toda la comunidad parroquial. El ayuntamiento le entregó un placa.