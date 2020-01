El ganador del camión de los regalos, valorado en 105.000 €, pierde la papeleta

El año pasado el premio del camión de los regalos, estacionado en los aparcamientos del Complejo Leo de Monesterio, se fue hasta Canarias. Este año podría haberse quedado en Extremadura, –en una localidad al norte de Cáceres–, si el supuesto ganador de este sorteo, valorado en 105.000 euros, no hubiera extraviado la papeleta. Un coche, motos, viajes, electrodomésticos, televisores… y así, un sinfín de artículos que conforman un premio superior a los 100.000 euros, libres de impuestos, que se sorteó el pasado día 6 de enero, y que este año, a no ser que se produzca un milagro, se queda sin propietario.

David Pérez Nieto, propietario de la empresa que organiza el sorteo, explicó ayer que el supuesto ganador compró cuatro papeletas el pasado mes de agosto, cuando iba de vacaciones. Una vez llegaron a su destino, «su mujer hizo unas fotos a las papeletas para enviarlas a la familia, por si querían que a la vuelta compraran alguna más». Finalmente, «decidieron jugar todas las papeletas entre todos los familiares”, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que «se las habían quedado en un hotel de Málaga».

Los supuestos agraciados han contactado con David, al que han remitido las fotos de la papeleta, pero, «los códigos de seguridad y los códigos de barra, aparecen tachados», con lo cual, no se puede comprobar la autenticidad de las mismas. La empresa, ateniéndose a la legalidad del sorteo, ha dado un plazo de 15 días para la presentación de las papeletas originales, al que Pérez ha añadido «otros diez días más». Transcurrido ese tiempo, «si no encuentra la papeleta, sintiéndolo mucho, no se lo podremos dar», manifestó. «A mí me duele en el alma. No es que yo no quiera entregárselo, pero es que por temas legales no podemos repetir un segundo sorteo».

La empresa, que ya prepara el sorteo de este año, se está planteando como posibilidad para intentar resarcir esta situación, «regalar 10.000 papeletas», valoradas en 50.000 euros, para la próxima edición.