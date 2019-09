La Guardia Civil siguió al kamikaze pero no pudo evitar la colisión

Una patrulla de la Guardia Civil que estaba en una gasolinera próxima a la A-5 vio pasar al conductor kamikace que circulaba en sentido contrario y más tarde falleció a consecuencia de la colisión con otro vehículo, la noche del pasado domingo, cerca de Arroyo de San Serván, e inició una persecución del vehículo durante varios kilómetros, pero no pudieron hacer nada para que se detuviera y evitar un accidente, que, finalmente se produjo al colisionar chocar otro turismo.

Según la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, el coche que circuló en sentido contrario llevaba las luces apagadas. Así se mantuvo durante todo el trayecto que permaneció en la A-5. El conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, como se comprobó cuando acudieron a socorrerle los agentes y los sanitarios.

El siniestro se produjo hacia las 22.00 horas del pasado día 15, en el kilómetro 353 de la A-5, , cuando un coche que circulaba en sentido contrario provocó una colisión con otro, ocasionando la muerte de un conductor, de 46 años, y heridas graves al del otro, de 29, con el que chocó. La delegada del Gobierno afirmó que «esperamos que la autopsia arroje luz, junto con la investigación de la Guardia Civil, sobre por qué esta persona entró a la autovía en sentido contrario, con las luces apagadas y sin el cinturón de seguridad».

Afirmó García Seco que el herido permanece en la UCI del Hospital de Mérida, «con pronóstico grave, aunque no se teme por su vida», y que «sufrió politraumatismo». Añadió que «el resultado de la autopsia podrá determinar las posibles causas de esa conducción absolutamente temeraria, pues el coche iba sin luces y él sin cinturón de seguridad, por lo que parece normal que provocara una desgracia». E indicó que hasta que no estén los resultados de la autopsia no se podrá determinar si conducía en condiciones adecuadas, bajo los efectos del alcohol, o alguna otra sustancia, si fue un despiste, sufrió una enfermedad, o por alguna otra cuestión», dijo García Seco.

De momento, señaló, «no se tiene constancia de los kilómetros que recorrió el vehículo en dirección contraria y ni a qué altura se incorporó a la autovía; es algo que está investigando la Guardia Civil, que no ha podido determinar aún con exactitud el número de kilómetros; solo se ha podido determinar que iba sin luces y que no llevaba el cinturón de seguridad».