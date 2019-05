Investigan al alcalde por unas presuntas edificaciones ilegales

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz investiga al alcalde de la localidad de Guadiana, Antonio Pozo, a su esposa y a otras siete personas por la presunta construcción de unas edificaciones ilegales en el municipio. Antonio Pozo, que fue elegido alcalde en el 2015 por el PP y optará a la reelección en los comicios municipales bajo las siglas de Vox y también va en la lista de este partido a la Asamblea de Extremadura, está citado a declarar, junto al resto de investigados, el 27 de mayo justo un día después de la jornada electoral.

Según informó ayer la Cadena Ser, el juzgado investiga la comisión de un presunto delito urbanístico por la construcción de cuatro viviendas en una finca que está en suelo no urbanizable. La querella, según reveló la emisora, parte de la Fiscalía después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectara en agosto del año 2017 esas presuntas construcciones ilegales en una parcela de la que son copropietarios el alcalde de Guadiana y su mujer, entre ellas, un «una vivienda» con piscina en una zona vallada que, al parecer, era la que mayor grado de ejecución presentaba y que es la que pertenecería a Pozo y su esposa.

Según recoge el informe del Seprona al que ha tenido acceso la Cadena Ser, la persona que le vendió la finca aseguró que advirtió a los compradores de que no se podía construir. Asimismo, consta que tanto al alcalde como su mujer señalaron a la Guardia Civil que la construcción está destinada a uso agropecuario y no al residencial. De hecho, las licencias obtenidas eran para levantar una explotación agrícola. Los agentes del Seprona, por su parte, reflejan en el informe que se trata de una «construcción residencial y una piscina» y no de una nave agrícola.

la respuesta de Vox / Este diario trató de contactar con el alcalde de Guadiana, pero no obtuvo respuesta. Sí se pronunció, a través de un comunicado, su partido, Vox, que acusó al PSOE de querer «embarrar» la campaña electoral aireando una causa «ya archivada por el juzgado» en agosto del 2018.

En este sentido, señaló que el caso se abrió por una denuncia «anónima» y que, una vez que Pozo presentó toda la documentación que «justificaba la absoluta legalidad» de la construcción, se produjo el archivo. Es después de esto, según el partido en el que milita el alcalde de Guadiana, cuando el PSOE se personó como acusación particular para reabrir la causa que, criticó, ahora utiliza al inicio de la campaña electoral para «atacar» a Pozo.

Vox tildó los hechos de «sucia maniobra» para buscar réditos electoralistas, pese a que los socialistas saben «que sus acusaciones no tienen fundamento».