La Mancomunidad de Tentudía atiende a 24 mujeres con orden de protección

Las técnicas de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Tentudía atienden al día de hoy, a un total 24 mujeres víctimas de violencia machista con orden de protección. De ellas, 17 cuentan con orden de protección desde principios de este año.

Esta cifra se aproximaría a las cuarenta, si tenemos en cuenta que desde este servicio también se presta asesoramiento y acompañamiento a aquellas mujeres que sufren violencia de género sin que hayan llegado a denunciar a su agresor. Existen no pocos casos, explica Elena Jiménez Durán, responsable de la Oficina de Igualdad, “en los que, por su situación, la víctima no quiere, o no se atreve a denunciar”. En estos casos, desde la oficina se ofrecen diferentes servicios asesoría jurídica, seguimiento psicológico, e incluso la derivación a casas de acogida.

Perfil

Aunque no existe un perfil estandarizado, pues la violencia machista “no entiende de estatus sociales, culturales o económicos”, en los últimos años este tipo de agresiones está aumentando en chicas jóvenes, e incluso en “menores de edad”. Aun así, la mayoría de las víctimas son mujeres de mediana edad, que se casaron bastante jóvenes y sólo han tenido una pareja, y que llevan sufriendo violencia de género durante más de diez años.

Las palabras que definen la situación en la que llega una mujer cuando acude a pedir ayuda a las profesionales de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, son “miedo e incertidumbre”. Lo hacen ante situaciones de “hartazgo y desesperación”. Muchas se “avergüenzan” de la situación que están padeciendo y sobre todo, con el gran dilema sobre “cuáles son sus derechos y qué les podrá deparar el futuro”.

Casi una década

Una mujer que sufre violencia de género tarda de media, ocho años y ocho meses en verbalizar su situación. Esa es también la media que se da en la comarca de Tentudía, según revela Elena Jiménez. Casi una década de sufrimiento “hasta contárselo a familiares o amigo”. A partir de este instante, dependiendo de su situación familiar, laboral y económica, “cada una vive un proceso muy particular”. En general, concluye la especialista en violencia e igualdad, “antes, o después, todas logran recuperarse psicológicamente”.

La Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la mancomunidad de Tentudía, que lleva prestando servicio desde hace más de una década, acaba de recibir una subvención de 39.000 euros, por parte del Instituto de la Mujer de Extremadura, lo cual supone la continuidad de este espacio especializado para la atención y el asesoramiento de las mujeres afectadas por este tipo de violencia.