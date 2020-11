Monesterio endurece las medidas en el ocio ante el aumento de casos de covid-19

El aumento de casos positivos por coronavirus durante esta semana, a lo que se añade el primer contagio de un docente, con el consiguiente confinamiento de dos aulas de Educación Primaria, han llevado al ayuntamiento de Monesterio a endurecer ciertas medidas relacionadas con el ocio. La incidencia acumulada en Monesterio de casos positivos por cada 100.000 habitantes se ha situado en 686 en los últimos 14 días y 354 en los últimos siete.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha decidido complementar las medidas establecidas tanto por el Gobierno de España, a través del estado de alarma y el toque de queda; como por la Junta de Extremadura, en Nivel 3 de alerta; con otras medidas encaminadas a restringir el número de personas en instalaciones municipales y espacios públicos.

Restricciones

Durante los próximos días se suspende la actividad no formativa en la casa de la cultura. En las instalaciones deportivas no se permite el acceso de público. Tampoco se cederán instalaciones municipales para la realización de eventos que organicen otras entidades. Además, ante el riesgo de contagio que supone la utilización de mesas altas en establecimientos hosteleros, se recomienda no utilizar este tipo de mobiliario. Cabe recordar, que además del ayuntamiento, desde el Centro de Salud también se incide en “no usar” mesas altas en los bares, pues según argumenta el coordinador del centro, “de nada sirven las medidas de no servir bebidas en barra, si después nos juntamos a tomar copas en mesas altas sin mascarilla”.

Parques

Aunque los parques infantiles, así como otras zonas de ocio y para la práctica del deporte permanecerán abiertas, el ayuntamiento ha vuelto a precintar por tercera vez desde el inicio de la pandemia, los elementos de recreo infantil y de gimnasia para personas mayores, así como las instalaciones deportivas no controladas por personal municipal. Del mismo modo se intensifica el control en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y en los pisos tutelados. Finalmente, el ayuntamiento informa de que durante este periodo se incrementará la desinfección en las entradas de edificios públicos, restauración y comercio, así como la limpieza con ozono de los establecimientos acogidos al proyecto Monesterio Seguro.

Todas estas medidas, cuya prolongación en el tiempo estará ligada a la evolución de la pandemia en la localidad, se reforzarán con la vigilancia y el control del aislamiento domiciliario de personas contagiadas y contactos directos, por parte de la Guardia Civil y la Policía Local.