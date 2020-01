Detenido por matar a su inquilina con una barra de hierro en Zafra

Una mujer de 59 años ha fallecido de forma violenta esta mañana en Zafra y su presunto asesino se ha entregado después a la Guardia Civil. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Extremadura. Los hechos han ocurrido a las 10.20 horas en un paraje conocido como Huerta Belén, un grupo de viviendas de campo construidas a las afueras de la localidad, justo enfrente del matadero, según ha informado el alcalde, José Carlos Contreras.

El supuesto autor de los hechos es un hombre de 71 años de edad, que responde a las iniciales M.M, que se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil, que está investigando los hechos. El varón es propietario de la vivienda donde residía la víctima, que además coincide con el lugar donde ha tenido lugar el suceso.

Un vecino ha escuchado una disputa en una parcela colindante y ha avisado a la Policía Local, cuyos agentes han comprobado después que había una mujer muerta en la parcela. Según las investigaciones realizadas hasta el momento, la víctima no es vecina de Zafra y llevaba residiendo en el municipio desde el mes de agosto, no estaba empadronada en la localidad y no existe relación sentimental entre el agresor y la mujer.

El alcalde ha confirmado que la fallecida tenía alquilada la vivienda a su agresor, y ha existido un desencuentro "que ha tenido que ser muy grave y muy grande". Para quitarle la vida, el hombre ha utilizado una palanca de hierro, de las que tienen una ganzúa en un extremo. En el momento en que el alcalde realizaba estas declaraciones, aún no había llegado el juez de guardia para el levantamiento del cadáver en la parcela.

Poco después, la Autoridad Judicial ha declarado el secreto de sumario.

Según los primeros indicios, la víctima procedía de Castilla y León, aunque este extremo no ha sido a esta hora confirmado por fuentes oficiales.