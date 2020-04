Los oliveros "se apasionan" en casa

Ya podían caer chuzos de punta, que los oliveros se han resistido siempre a suspender las representaciones de su Pasión Viviente, declarada de Interés Turístico Nacional. Sus protagonistas recuerdan tan solo una noche de Jueves Santo en la que la adversa climatología impidió por causa de fuerza mayor desarrollar las escenas preparadas. De 45 ediciones, la del 2020 será la primera que Oliva de la Frontera no convierta sus calles y plazas en los escenarios naturales de hace dos mil años, a pesar de que los ensayos empezaron hace meses, como meses llevan sin afeitarse los hombres, que cumplían el ritual de dejarse barba hasta el Viernes Santo.

Pero el estado de alarma no ha podido con el empeño de este pueblo del sur de la provincia de Badajoz, que ha ideado la forma de estar presente en las redes y en los domicilios con #ApasionateDesdeCasa. La programación on line comenzó ayer y a través de la página de Facebook Pasión Viviente de Oliva de la Frontera se comparten vídeos, imágenes y recuerdos relacionados con esta representación, para que este año no dejen de revivirse los últimos días de Cristo. El programa incluye los actos litúrgicos en directo, en coordinación con la Parroquia de San Marcos, y proyecciones de las escenas de años anteriores correspondientes a cada día. Además se ha implicado a los vecinos, que pueden participar vistiéndose con sus trajes de pueblo en casa o ingeniar y compartir imágenes creativas «para llenar las redes de Pasión», explica Gabriel Matos, que es miembro de la directiva de la Agrupación Pasión Viviente y da vida a San Juan desde hace 7 años. Asimismo, el Miércoles Santo, Radio Oliva emitirá en directo toda la tarde la música que acompaña el camino al Calvario y se invita a los oliveros a que abran sus ventanas para que las calles de Oliva se envuelvan con la música de la Pasión Viviente.