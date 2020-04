Orellana de la Sierra suspende sus fiestas de primeros de mayo

El Ayuntamiento de Orellana de la Sierra ha anunciado la suspensión de sus fiestas patronales de la Cruz de Mayo.

En consonancia con las medidas que contiene el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Orellana de la Sierra se ve obligado a cancelar todas las actividades programadas durante los días 30 de abril al 3 de mayo con motivo de las fiestas patronales de La Cruz de mayo.

Desde el consistorio no ven factibles otras fechas donde ubicar los días festivos y los contratos con los proveedores no se pueden cambiar de fecha, ya que sus agendas a estas alturas del año suelen estar casi completas por lo que el consistorio se ve obligado a cancelar y no aplazar los días de fiesta.

El ayuntamiento empieza a trabajar pensando en el 2021 para volver con unas fiestas renovadas que sean del gusto de todos y poder disfrutar de unos días de alegría y fiestas entre todos.

El alcalde de Orellana de la Sierra, José Alberto Nieto, pide a todos un recordatorio para el patrón del municipio, el Cristo de la Salud, “para que nos siga cuidando a todos en estos difíciles momentos”.