Villafranco amanece teñida de rojo por un escape de tomate en polvo de la fábrica de Agraz

Los vecinos de la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana se han visto sorprendidos esta mañana cuando al salir hacia las 7.00 horas de sus casas para ir a trabajar encontraron las calles, tejados y coches cubiertos de polvo de tomate, especialmente las calles colindantes a la fábrica de Agraz, de cuya chimenea más alta se produjo el escape, bien siendo especialmente afectadas la avenida de Los Colonos, la Ronda Sur y las calles Virgen del Socorro y Virgen de Los Remedios, así como otras aledañas a la zona oeste de la fábrica.

Los ciudadanos alarmados avisaron a la Policía Local, al Seprona de la Guardia Civil y a Medio Ambiente, que acudieron al pueblo a verificar lo ocurrido.

Cabe señalar que no se han lamentado daños personales y que la fuga producida en la madrugada o a primera hora de la mañana, dato que aún no se ha podido concretar, ha afectado a la vía pública, fachadas y exteriores de vehículos, sin que se tenga constancia de reacciones en las personas.

Varios de los vecinos se reunieron en el entorno de la fábrica, donde llegó la policía local y el Seprona, también acudió el director de la fábrica, Victor Rubio, para hablar con el vecindario, diciéndoles que avisaría a una empresa de limpieza para retirar los residuos a lo que los vecinos se opusieron por considerar que ello supondría eliminar pruebas del incidente.

Además, los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un suceso como este, pues la suspensión de tomate en polvo es continua aunque no en las cantidades en las que se ha producido por la fuga de hoy y han mostrado una decena de denuncias ante el ayuntamiento, medio ambiente y el Seprona, asegurando que la fábrica no ha acometido las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes.

Este diario pudo hablar con Victor Rubio quien ha manifestado que la fuga debió de durar pocos minutos y que están investigando las posibles causas del fallo que lo ha provocado.