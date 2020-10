La pasión por la costura del pequeño Fran se hace viral

Los juguetes no tienen sexo. Esa es la frase con la que Araceli Sierra, vecina de Cheles, termina su hilo en Twitter que se hizo viral durante el fin de semana. Un hilo que cuenta la historia de su hermano menor Fran, de 8 años de edad y amante de la costura y que, pese a su corta edad, ya sufrió demasiados «problemas» por parte de una sociedad sexista.

Todo empezó cuando Araceli, estudiante de la primera promoción de Periodismo en la Universidad de Extremadura, tuvo que hacer un hilo en la red social para una de sus asignaturas. «Era una historia que quería contar y que pensaba que solo leerían los compañeros y mis amigos. Tenía pocos seguidores», apuntó Araceli que pronto vio cómo su móvil no dejaba de recibir notificaciones y mensajes y que en apenas unas horas, su historia, o mejor dicho, la historia de Fran se hiciese viral.

Y es que el hilo muestra lo difícil que puede resultar todo para un niño con unos gustos y unos sueños que la sociedad no puede comprender, «por desgracia vivimos en una sociedad que impone a los niños jugar con balones y a las niñas con muñecas. A Fran no le gusta jugar con balones, nunca lo hemos obligado a ello. Para nosotros es más importante su felicidad que cualquier otra cosa», era uno de sus tuits. Con solo seis años, Fran sufría acoso en un colegio donde sus compañeros no entendían que le gustase la costura y no el fútbol, por ejemplo, «nunca contó nada en casa, quizás por miedo», comentó Araceli.

Palabras como «maricón» o «eres una niña» era lo que Fran tenía que escuchar en el colegio solo porque le guste jugar con sus muñecas y lo peor de todo, esos insultos, en su mayoría, venían de niñas varios años mayor que él. Aunque no fue hasta que la familia acudió a un psicólogo infantil «para que Fran se desahogase cuando se descubrió el problema, ya que desde la dirección del centro no veían, o no querían ver por ningún lado dichos problemas», según Araceli.

Por suerte, Fran sigue disfrutando de su pasión y tras más de millón y medio de interacciones en la red social, es mucho el apoyo que está recibiendo. Esos apoyos van desde el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el periodista y escritor además de exministro de Cultura, Máximo Huerta, o el diseñador Lorenzo Caprile, entre otros muchos personajes públicos, algo que, aunque a Fran al principio no le gustase, ahora tanto la familia como Araceli, como el propio Fran, se sienten «agradecidos y abrumados», aunque como ellos mismos dicen, «no debería ser algo que llamase la atención; debe ser lo más normal del mundo que cada uno haga o juegue con lo que quiera».