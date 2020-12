Pedro Maya Romero presenta un libro en el que colaboran 125 sacerdotes

Los estudios de la emisora municipal, Radio Monesterio, fueron sede de la presentación del libro escrito por el actual párroco de Bodonal de la sierra, Pedro Maya Romero, titulado El Día del Señor, en Radio Monesterio. El texto se basa en la experiencia de este sacerdote durante tres temporadas dirigiendo y presentando este espacio radiofónico, que casi treinta años después continúa emitiéndose en su mismo horario y día, y con el mismo formato, con el que vio la luz un 29 de diciembre de 1.992.

Editado por la Diputación Provincial de Badajoz, este libro contiene la participación de 125 sacerdotes comentando el Evangelio dominical, a lo largo de los tres primeros años del programa. El autor, guardó con celo aquellas viejas grabaciones, para que, trascritas literalmente, casi tres décadas después, conformen un enriquecedor compendio de las reflexiones del clero diocesano de principios de la década de los noventa, del siglo pasado. Un texto, comenta el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, --que participó en la presentación de este libro--, con dimensión de historia; “de esa riqueza que da el tiempo”, sostiene el responsable de la Diócesis. Reflexión totalmente coincidente con la vertida por Lorenzo Molina Medina, Diputado Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y alcalde de Segura de León, que elogió la “dimensión histórica” de la obra presentada.

Edición

El ilusionante, largo y minucioso trabajo realizado por Pedro Maya para la trascripción de textos, y el deseo de rendir homenaje a los 125 sacerdotes protagonistas de este volumen, “no hubieran podido ser posibles sin el apoyo recibido por los alcaldes de Monesterio, Antonio Garrote y de Segura de León”, exterioriza el autor, “agradecido” a las instituciones y personas que han colaborado, ayudado y animado a que las palabras de aquellos “viejos registros sonoros se hayan podido convertir en páginas, que nos ayuden a contemplar y reflexionar la palabra viva y eterna de Dios”. Garrote, que también intervino en el programa de presentación, puso en valor la colaboración entre “instituciones, asociaciones y medios de comunicación públicos”, como elementos “necesarios y vertebradores” de la sociedad local.

El libro como tal, surgió tras la emisión de un programa especial, conmemorativo con sus 25 años de emisión. Otro empuje para su edición, fue la concesión del Primer Premio Periodístico, Antonio Montero, otorgado por la Diócesis a este espacio radiofónico. Miguel Ángel García encinas, actual párroco de Monesterio y actual sucesor del programa, que quiso estar presente en el acto de presentación, enfatizó en el “éxito” de estas emisiones. “Cuando llegué a Monesterio, mi predecesor en la Parroquia me dijo: esta es una de las tareas que van en el paquete”, con lo que “sin conocer el medio y con no poco nerviosismo”, recogió un testigo que ya lleva dirigiendo once años.

Dos ediciones

Cabe destacar que pese a que la presentación oficial del libro se produce en este mes de diciembre, el texto lleva esperando su difusión pública desde el pasado mes de agosto. La situación de la pandemia y el decreto de un segundo estado de alarma sanitaria han venido retrasando este acto público, que finalmente, y ante la imposibilidad de realizarlo de manera presencial, se ha consumado a través de las ondas de Radio Monesterio. La aceptación de la obra, --que ya ha sido distribuida entre todos los sacerdotes de la Diócesis, y que muy pronto podrá disfrutar la ciudadanía de Monesterio--, ha hecho necesaria dos ediciones, de un libro, al que por sus especiales características aún le queda mucho recorrido.