Piden 6,5 años para un acusado de apropiación y otros tres delitos

El fiscal jefe, Juan Calixto Galán, y la abogada de la acusación particular, Mariángeles Ugalde, solicitan en sus conclusiones provisionales para un acusado de los delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, societario y falsedad 6 años y 6 meses de prisión, al tiempo que la defensa, llevada por Santiago Baselga, pide la absolución, en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Badajoz.

Los hechos ocurrieron de 2008 a 2012, en La Parra, en relación a una sociedad de dos socios y realmente de más familiares. Uno falleció y el otro es el acusado. La defensa planteó dos cuestiones previas en el juicio: que no hay apropiación y la pena de los otros delitos no suma para que lo vea la Audiencia, y sí el Juzgado de lo Penal; y que la acusación no puede ejercer por relación familiar con uno de los afectados. La Sala suspendió la vista hasta estudiar ambas circunstancias, según Ugalde,