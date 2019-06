Protestas en Jerez de los Caballeros contra un tripartido anti PSOE

El anuncio del PP de negociar con Ciudadanos y Podemos de cara a formar un tripartito que le quite el gobierno municipal al PSOE en Jerez de los Caballeros movilizó a una parte de la ciudadanía, que convocada a través de las redes sociales, se manifestó en una concentración de vehículos en la zona de aparcamientos de la ciudad deportiva para recorrer después las calles la ciudad tocando las bocinas, durante una hora, y colocando lazos rojos en los balcones y vehículos.

Por la tarde se transmitió por redes sociales una convocatoria para quedar “a las 22.00 en la puerta de la ciudad deportiva, para salir a pitar por las calle de Jerez, ¡llevar lazos rojos! No podemos consentir que le den el gobierno a la derecha cuando ha ganado el PSOE. El que quiera que ponga lazos, pañuelos ... rojos en los balcones. Vamos a decirles a estos partidos quién ha ganado en Jerez y sus pedanías”, según el texto que recibieron muchos vecinos por whatsapp.

Podemos está pendiente de abordar el tema en su Consejo Ciudadano Autonómico, según Erika Cadena, secretaria local de Badajoz, “analizaremos los datos obtenidos, que si bien bajamos representación donde la teníamos, mejora nuestra implantación territorial en Extremadura, y supongo que se abordará la situación en Jerez”.

Por su parte, Francisca Rosa, candidata popular a la alcaldía, manifestaba a través de redes sociales que “anoche nos acostamos en Jerez de los Caballeros con el ruido de una caravana de 26 coches, ataviados con lazos rojos, pitando por las calles de Jerez y recreándose dando vueltas a la plaza de España”. Y preguntaba “¿Quién lo organizó? El entorno más cercano a Virginia Borrallo, político y familiar; no era el PSOE, eran los socialistas virginianos. Desde primera hora de la mañana manipularon en redes sociales y convocaron vía whatsapp al grito: 'de aquí no nos vamos’, en un intento desesperado por aferrarse al sillón”.

Preguntó también “¿Cuál fue el detonante? Un artículo que se publicaba, yo diría que fue por encargo, en el momento en el que las tres fuerzas políticas que suman la mayoría absoluta en Jerez, habían anunciado su voluntad de diálogo”. Y señaló que “a fecha de hoy ni siquiera nos hemos sentado a hablar”,

Francisca Rosa añadió que “la Sra. Borrallo y su entorno no aceptan que otros podamos hablar, que la mayoría de los Jerezanos pidan diálogo y consenso; porque la señora Borrallo no soporta la democracia, solo la utiliza cuando le conviene y pone en marcha la maquinaria para dinamitar todo lo que suponga llevarle la contraria”. Para ella, “el escrache que los socialistas virginianos hicieron ayer al pueblo de Jerez, me reafirma aún más en mi compromiso para acabar con esta dictadura asfixiante”. E hizo una llamada: “Si damos nuestro brazo a torcer no volveremos a alzarlo. No vamos a ceder al chantaje del miedo, hoy más que nunca estoy convencida de que el cambio es necesario. Rendirse no es una opción”.

Este diario ha intentado hablar con la alcaldesa en funciones, Virginia Borrallo, pero no ha sido posible hasta ahora.