USO denuncia al ayuntamiento por el impago de las nóminas a los trabajadores

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) denuncia los problemas que están causando los reiterados impagos de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque. «Lo que genera una situación de asfixia económica insostenible a os trabajadores y sus familias». Y entiende que «la situación no puede prolongarse» y que «las autoridades parecen superadas por la bancarrota de esta Administración». El mutismo del Ayuntamiento, que no se ha dignado explicar la situación, no hace más que acrecentar esta incertidumbre y agravar una situación de las familias que no pueden afrontar sus obligaciones cotidianas ni bancarias, como prestamos o hipotecas».

USO enviará misivas a todas las autoridades para evitar que se siga mirando hacia otro lado, se instará la actuación de Inspección de Trabajo y se informará a la Fiscalía para que se investigue y depure posibles responsabilidades en la gestión de los caudales públicos que ha provocado los impagos.

Y también, como última medida se instará a todos aquellos representantes sindicales a dar una respuesta conjunta ante una situación que podría ser «calificada de emergencia social».

Actualmente, el Ayuntamiento de Alburquerque adeuda al funcionariado la paga extra de verano, así como la nómina de julio, mientras que a otros trabajadores de le adeudan incluso más mensualidades.