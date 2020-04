Acebo reparte 70 kits con material de prevención y golosinas para los niños

El Ayuntamiento de Acebo entregará un total de 600 kits con material de prevención para el covid-19 a los niños y adultos del pueblo. Cada kit, según detalló el alcalde, Francisco Javier Alvíz, contiene una mascarilla, gel y guantes. De éstos, en concreto 70 ya se han repartido a los menores de 14 años en lo que además cada paquete incluía también varias golosinas y un diploma en reconocimiento a la “buena actitud y comportamiento” de cada niño. No obstante, el alcalde pidió que si algún menor todavía no ha recibido dicho kit por error o porque no consta en el ayuntamiento, debe comunicarlo para que se le haga llegar el material. Asimismo, respecto a los niños que viven fuera del casco urbano, disponen de los kits en las dependencias del consistorio donde podrán ser retirados con sus padres. Igualmente, anunció que mañana lunes, a partir de las diez de la mañana, se llevará a cabo el reparto del resto de paquetes para los adultos. En este caso, personal municipal será el encargado de repartirlo en los propios domicilios y desde el ayuntamiento se aseguró que se continuará trabajando en la adquisición de más material para todos los vecinos del pueblo si el confinamiento se alarga.

Por otro lado, al alcalde anunció la apertura de una cuenta en una entidad bancaria tras el interés de varias personas del pueblo que residen fuera de Extremadura en hacer donaciones económicas. Sobre este asunto, el alcalde, Francisco Javier Alviz, explicó que hace unos días, «una acebana que reside en San Sebastián nos mostró el interés junto a otras personas de hacer donativos para ayudar de alguna manera a su pueblo en esta situación tan delicada y que se hiciese a través del ayuntamiento». Por ello, Alviz explicó que ha analizado este asunto y «hemos acordado destinar una cuenta bancaria del ayuntamiento para las personas que quieran hacer aportaciones económicas exclusivamente para la adquisición del material necesario para la protección ante el virus». Alviz aseguró que dicha cuenta y las donaciones que se realicen, «estará todo supervisado por el departamento de Secretaría-Intervención" con el fin, dijo, «de que el proceso sea totalmente legal y transparente». No obstante, el alcalde señaló que independientemente de estas donaciones, «desde el ayuntamiento continuaremos con más adquisiciones si son necesarias».