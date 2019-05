Adaptarse a la era digital

Si hay algo claro en los tiempos que corren es que quien no está en la red, quien no se adapta a la evolución digital, no existe para el resto. Y eso es lo que han hecho desde la Asociación Turismo Norte de Extremadura (Aturnex) creando una aplicación para móvil para mejorar la oferta turística de la zona.

El objetivo que persiguen con esta aplicación es aumentar los días de estancia de los visitantes «y por ello recoge la oferta hotelera, gastronómica y otros servicios turísticos de la zona, como pueden ser las gasolineras, por ejemplo. Es muy completa y también útil para la gente de la zona», señalaba Ignacio Lozano, presidente de Aturnex. La aplicación ya se puede descargar y se puede encontrar como Aturnex en las plataformas digitales.

La idea surgió a raíz de una encuesta entre sus miembros asociados en la que vieron que el 17% de sus clientes tenía menos de 37 años «de ahí que hayamos apostado por unirnos a lo que consideramos la revolución digital, adaptarnos a los nuevos tiempos y canalizar las necesidades de los turistas de menos edad, que son los que más usan las nuevas tecnologías», reseñaba Ignacio.

Aturnex lleva en marcha dos años y comenzaron siendo cinco empresarios. En la actualidad ya son 150 miembros.