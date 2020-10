El alcalde de Valdefuentes cumple su palabra y se encierra en el ayuntamiento

El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, ha cumplido su palabra este jueves y ha comenzado su encierro en el ayuntamiento de la localidad como protesta ante la falta de solución al problema de abastecimiento de agua que sufren los vecinos y vecinas del municipio.

«Como a día de hoy no hemos recibido comunicación oficial por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo ni de la Junta de Extremadura sobre la solución a dicho problema, un problema de salud pública, me encerraré en el ayuntamiento, de lunes a sábado, de nueve de la mañana a nueve de la noche, para tratar de concienciar y sensibilizar a quienes tienen y pueden darnos la solución. Y seguiré hasta que esto se solucione», explicó el alcalde.

El alcalde ha recibido ya «numerosos mensajes de apoyo y solidaridad, por parte de muchísimas personas». Esta es una situación «que no se la deseo a nadie», pero aún así, Arias se encuentra «fuerte y aguantando». También asegura que tiene claro «que esto no es por una cuestión política, es por inacción, porque se ha esperado a ver si llovía lo suficiente y ahora no tienen una solución al problema».

Este encierro «lo hago por mis vecinos y porque lo principal es tener una solución lo antes posible». Tuvo palabras de agradecimiento para la Diputación de Cáceres «que nos surte de camiones cisternas y porque siempre se han preocupado e interesado por nuestro problema». También agradeció a los vecinos «su apoyo y su uso y consumo responsable de agua durante todos estos meses, porque si no ahora estaríamos en una situación peor», subraya Álvaro Arias.

Este sábado tienen pensado cortar la carretera EX-206, en el kilómetro 32, para dar mayor visibilidad al problema y solucionarlo.