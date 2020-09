El alcalde de Valdefuentes se encerrará si no se soluciona el problema del agua

El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, anunció que se encerrará en el ayuntamiento de la localidad “si no se recibe solución al abastecimiento de agua urgente que necesitan nuestros vecinos”, subrayó. Según indicó, lo hace “por la salud y el bienestar de 1.200 extremeños”, para lo que pide que agilicen una rápida respuesta.

Arias lleva luchando varios meses para que se solucione el problema de abastecimiento de agua que sufren los vecinos de Valdefuentes y por lo que ha pedido, “en reiteradas ocasiones”, la autorización para la concesión de este abastecimiento desde la Presa de Santa Lucía. La no autorización, según las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se produce porque no está constituida la mancomunidad de municipios, “pero hay nueve municipios que si se abastecen con el agua de esta presa, lo que hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo”, explicó el alcalde.

A todo ello se une que, el pasado lunes, recibieron un informe del Servicio de Agua en la localidad (Tecvasa) “en el que nos indican que la estimación de agua en nuestro embalse para abastecimiento, después de las últimas lluvias, si la calidad no empeora, es de unos 15 días, siempre que las condiciones meteorológicas no cambien”, señaló Álvaro Arias.

Así, ante esta situación “y como no hemos recibido respuesta desde la Junta de Extremadura sobre plazos y fechas previstas para el abastecimiento efectivo desde la presa a través de la Etap de Trujillo, si antes del 30 de septiembre no hemos recibido solución, me encerraré en el ayuntamiento a partir del 1 de octubre, de lunes a sábado, de nueve de la mañana a nueve de la noche”, sentenció Arias.